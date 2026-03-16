Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: два человека погибли, среди раненых – дети

В понедельник, 16 марта, российские оккупационные войска ударили по Днепропетровской области. Под атакой оказался Синельниковский район.

Видео дня

В результате попаданий погибли два человека, также есть раненые, среди которых – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно

Чиновник проинформировал о вражеской атаке в 12:27.

"Два человека погибли. Семеро – получили ранения, среди них трое детей. Враг атаковал Зайцевскую громаду Синельниковского района", – отмечается в сообщении.

В результате действий захватчиков повреждена школа и разрушено 10 частных домов. Тела погибших чрезвычайники достали из-под завалов.

Ганжа добавил, что трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Остальные будут находиться на амбулаторном лечении. Среди травмированных – девушки 8 и 17 лет и парень 17 лет.

Напомним, ночью и утром 16 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг применил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели. К сожалению, не обошлось без попаданий на ряде локаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!