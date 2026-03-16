Россия атаковала дронами частный сектор Запорожья: есть разрушения, пожары и раненые. Фото и видео

Вечером 15 марта в Запорожье прогремела серия взрывов. Есть разрушения, в частном секторе возник серьезный пожар; пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

Видео дня

Российский обстрел подтвердил глава областной военной (государственной) администрации Иван Федоров. На своем Telegram-канале он предупредил об опасности и призвал граждан не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно о вражеской атаке

Пострадал частный сектор Запорожья. "Повреждены жилые дома. Произошел пожар", – информировал Федоров о первых известных последствиях дроновых ударов.

По состоянию на 01:10 понедельника, 16 марта, возгорание уже ликвидировали. На тот момент была информация о трех раненых: 18-летнем мужчине и женщинах 48 и 81 года.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 марта россияне совершили по Запорожью четыре авиаудара управляемыми авиабомбами. Пострадал 21 человек, среди них четырехлетний малыш, 15-летняя девушка и 17-летний парень. Последний скончался в больнице, врачам не удалось спасти несовершеннолетнего.

– 11 марта в результате обстрела Запорожья пострадали 10 гражданских, среди них было двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!