Россия нанесла авиаудар по Запорожью: пострадали 10 человек, среди них дети. Фото и видео

В среду, 11 марта, российская оккупационная армия обстреляла Запорожье. Среди 10 гражданских, которые получили травмы, есть двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Telegram-канале представители ведомства обнародовали фотографии и видео с последствиями ударов.

Что известно о вражеской атаке по Запорожью

Из-за авиаударов повреждены по меньшей мере десять частных и шесть многоквартирных домов. Также произошел пожар на открытой территории. Возгорание ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сначала сообщалось, что пострадавших семеро, но впоследствии это количество выросло до 10. Речь идет о лицах, которые получили травмы различного характера и степени тяжести. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров уточнил, что диагностированы, в частности, осколочные ранения и резаные раны.

Кроме этого, еще по меньшей мере восьми местным жителям (среди них четырем детям) помощь оказали психологи ГСЧС.

По состоянию на 22:00 среды аварийно-спасательные работы завершены. Коммунальные службы проводили восстановительные работы.

– В последнее время страна-агрессор РФ все чаще бьет по нефтетранспортной инфраструктуре "Нафтогаза". Таким образом оккупанты пытаются помешать поставкам в Европу.

– В ночь на 11 марта Российская Федерация применила 99 ударных БПЛА для ударов по Украине. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

