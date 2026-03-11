Россия атаковала Украину ударными дронами: силы ПВО обезвредили 90 из 99 воздушных целей

В ночь на 11 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 11 марта (с 18:00 10 марта) российские войска атаковали Украину 99 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

"Шахедов" среди них насчитывалось около 70.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС.

Что известно о последствиях вражеских ударов

Под вражескими ударами утром 11 марта оказался Харьков. В Шевченковском районе города "Шахед" попал в гражданское предприятие.

По состоянию на 08:30 было известно о по меньшей мере двух погибших и пяти пострадавших.

А ночью россияне в очередной раз атаковали Черниговскую область.

В Новгород-Северском районе в результате падения вражеского БпЛА загорелся жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

В городе Нежин зафиксировано повреждение здания гражданской инфраструктуры.

В обоих случаях, по данным ГСЧС, предварительно без пострадавших.

Над Днепропетровской областью в течение ночи украинские воины сбили 16 вражеских БпЛА, рассказал утром начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В области под вражескими ударами находились два района: зафиксированы удары дронами и артиллерийские обстрелы.

На Никопольщине под ударом были Покровская и Червоногригорьевская громады. Разрушениям подверглось сельскохозяйственное предприятие.

На Синельниковщине россияне били по Петропавловской громаде: там повреждена АЗС.

"Обошлось без пострадавших", – резюмировал Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты ударили из БПЛА по центру Херсона. На месте попадания горели авто, пострадали люди.

Также россияне атаковали КАБами Славянск. Известно, что четыре человека погибли, 20 ранены.

Кроме того, Россия атаковала Днепр: повреждены дом и банк, среди пострадавших – 12-летний мальчик.

А Харьков за минувшие сутки захватчики атаковали дважды. Вечером 9 марта враг ударил дроном, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе и ребенок. Ночью же после новой атаки были повреждены дома, пострадали четыре человека.

