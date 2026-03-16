Россия устроила нетипичную дроновую атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 194 цели из 211

Ночью и утром 16 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Очередную атаку враг начал около 18:00 15 марта.

В течение ночи и утром 16 марта россияне атаковали 211 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, фиксировались в воздушном пространстве нашего государства около сотни "Шахедов".

В этой атаке в Воздушных силах заметили определенную особенность: это была нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов различных типов в направлении Киевщины.

"Основные направления удара – Одесская, Запорожская и Киевская области", – добавили в ВС.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ВС ВСУ.

Что известно о последствиях атаки

На Харьковщине российские войска нанесли удар беспилотниками по поселку Золочев. С 04:00 до 04:20 по населенному пункту выпустили три БпЛА, вероятно типа "Герань", сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

В результате попаданий полностью уничтожен один жилой дом, еще 13 домов получили частичные повреждения. Выбиты окна в двух многоэтажках. Также поврежден легковой автомобиль и энергосети.

В результате атаки никто не пострадал.

По Харькову вражеские "Шахеды" прилетали ночью и утром. Ночью по меньшей мере два попадания фиксировались в Киевском районе облцентра. Утром один из дронов попал в Шевченковском районе, 34-летний мужчина нуждался в помощи из-за острой реакции на стресс. Там повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах, забор и остекление окон в хозяйственной постройке.

Еще одно попадание зафиксировано на границе Киевского и Шевченковского районов .

"Повреждена транспортная инфраструктура. О пострадавших – пока информация не поступала", – отмечал относительно второго прилета городской голова Харькова Игорь Терехов.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ночью враг снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

"Силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры", – отметил он.

В частности, в городе Черноморск в результате атаки поврежден фасад и остекление детского сада, а также прилегающих многоэтажек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Под дроновыми ударами врага ночью находилось также Запорожье. В облцентре по состоянию на 07:19 было известно о трех пострадавших, это 18-летний парень и женщины 48 и 81 лет.

"По четырем соседним адресам спасатели ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади 230 кв м. На месте происшествия работали все экстренные службы города", – отметили в ГСЧС Запорожья.

По Разумовке Запорожской области россияне ударили FPV-дроном. По данным полиции Запорожья, в результате попадания ранения получили двое мужчин 36 и 56 лет, а также 74-летняя женщина.

Утром оккупанты снова атаковали частный сектор Запорожья дронами.

"Повреждены дома: выбиты окна, изуродованные кровли и фасады. На сейчас известно о раненой женщине. Она под наблюдением медиков. Предварительно, под завалами есть еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция", – сообщили в Запорожской ОГА в 10:40.

Уже через десять минут Федоров сообщил: утром в Запорожье погибла женщина, еще две горожанки получили ранения, а под завалами может оставаться 16-летняя девушка.

Впоследствии он сообщил, что несовершеннолетнюю, а также еще одну женщину спасатели отыскали искали и передали медикам.

В Сумах из-за вражеских атак БПЛА повреждения получили 4 домохозяйства в частном секторе города.

"Попадание произошло этой ночью. В четырех жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна, разрушены заборы. Под удар попал частный автомобиль. Люди не пострадали. Последствия ликвидируются", – рассказал начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

На Николаевщине под вражескими ударами оказался областной центр. По Николаеву враг бил "Шахедами"

"В результате ночной атаки на город повреждены окна в учебном заведении и многоэтажке. Пострадавших нет", – рассказал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

В Николаевском районе прошлой ночью и днем накануне россияне семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

На Днепропетровщине россияне более 10 раз атаковали артиллерией и дронами населенные пункты в двух районах.

На Никопольщине они нанесли удары по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены дома. Пострадала 71-летняя женщина.

На Синельниковщине враг, по словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, попал по Васильковской и Петропавловской громадам. Горели частные дома, хозяйственные постройки и агрофирма.

В Киеве после утренних ракетно-дронных ударов последствия атаки фиксировались в Шевченковском районе, там, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"В самом центре столицы упали обломки БпЛА. Пожаров и пострадавших нет", – писал в разгар атаки городской голова Киева Виталий Кличко.

А в Соломенском районе столицы части вражеского БпЛА упали на территорию нежилой застройки.

В Святошинском районев результате падения обломков загорелась трава на открытой территории.

