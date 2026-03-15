Возле Чернигова российский дрон попал в блокпост: погибший и раненые военные и полицейский

Днем 15 марта в Черниговской области вражеский дрон атаковал блокпост в населенном пункте Новоселовка Киселевской громады. В результате обстрела погиб военнослужащий.

Кроме того, двое военных получили ранения. Об этом в Facebook сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Подробности атаки

По информации городской администрации, российский БПЛА попал вблизи блокпоста в селе Новоселовка Киселевской громады Черниговского района. В результате удара есть раненые среди военнослужащих. Также пострадал полицейский.

На месте происшествия зафиксирована детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БПЛА, работают соответствующие службы.

Напомним, 14 марта российская армия нанесла авиаудар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки врага один человек погиб, 19 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска утром 15 марта атаковали Днепр. Повреждения получил жилой дом, также известно о том, что горел автомобиль. В результате атаки пострадал пожилой мужчина.

