Россия перенаправляет специалистов по аэроразведке и РЭБ с передовой для защиты трассы Ростов-Крым – ISW

Российское командование перебрасывает специалистов по аэроразведке и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить логистику между Ростовом и временно оккупированным Крымом. Этому поспособствовали украинские удары по военным объектам на временно оккупированных территориях и в России.

Кроме того, россияне ввели новые правила для транспорта, который движется по трассе М-14 Ростов – Крым. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на партизанское движение украинцев и крымских татар "Атаеш", в ISW сообщили, что оккупанты начали перебрасывать с передовой операторов разведывательных БПЛА и комплексов РЭБ для защиты военной логистики вдоль трассы М-14 Ростов – Крым.

Также оккупанты ввели новые требования для военных колонн, которые движутся по упомянутой дороге. Они получили приказ двигаться по трассе только ночью в неблагоприятную погоду. Кроме того, скорость автомобилей должна быть не менее 120 км/ч, а в каждом транспорте должен быть специалист с детектором дронов.

Напомним, украинские беспилотники поражают грузовики на ключевых дорогах на временно оккупированной территории юга страны, которую Россия использует как сухопутный коридор в Крым. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Киев вводит российских военных в "логистический локдаун".

