РФ не может достичь успеха в Украине, и поэтому становится опаснее для НАТО. Интервью с Мельником

Страны НАТО осознали, что страна-агрессор Россия представляет реальную угрозу для них и что на сегодняшний день Альянс не готов к прямому военному столкновению с российской армией. В то же время натовские эксперты убеждены, что пока Россия воюет в Украине, она не имеет возможности открыть новый фронт. Однако, это не так. Именно потому, что РФ не имеет убедительного успеха в Украине, она может совершить нападение на одну из стран Альянса, чтобы отвлечь внимание и существенно уменьшить западную военную помощь нашей стране.

Россия чуть ли не ежедневно устраивает опасные инциденты в странах НАТО, однако, опасность того, что подобный инцидент повлечет большие человеческие жертвы и заставит западные правительства отвечать агрессору военным способом, растет ежеминутно. На Западе опасаются российской ракеты "Орешник", потому что она по назначению является носителем ядерного заряда. Однако, там забывают, что и другие российские ракеты, которыми враг атакует Украину, также имеют двойное назначение.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Командующий корпусом быстрого реагирования союзников НАТО Майк Элвисс сделал знаковое заявление об опасности России для Альянса. По его оценкам, РФ стала значительно более опасной, в частности, из-за того, что ее солдаты имеют боевой опыт. Предполагаете ли вы, что в сложившейся ситуации, в частности, на фоне текущей экономической ситуации в России, в ситуации, когда Россия не выполнила своих "целей СВО", Кремль может пойти на определенную ограниченную военную наземную операцию против страны НАТО?

– Я начну с того, что последние две недели имел возможность принять участие в крупных международных мероприятиях. Сегодня я в Одессе, здесь проходит форум по безопасности (29 мая в Одессе начался Black Sea Security Forum, посвященный ответу на наиболее актуальные вызовы безопасности в Черноморском регионе, – Ред.), на прошлой неделе в Праге на GLOBSEC Forum также были высокопоставленные натовские военные, и я заметил довольно серьезное изменение в риторике и в их оценках угрозы, исходящей от России.

Это положительно, потому что они признают, что эта угроза реальна, они также признают, что НАТО пока не готово к масштабной войне, к прямому военному столкновению с Россией. Если есть такое признание, значит, есть надежда на то, что будут приняты определенные как политические, так и военные меры для того, чтобы исправить эту слабость, которую сейчас испытывает НАТО.

Еще одним чрезвычайно полезным для них опытом стало участие во внутренних закрытых натовских учениях, к которым они привлекли украинские подразделения, которые играли роль противника. Речь идет об учениях, которые были в Эстонии в прошлом году, затем были морские учения в Португалии и учения в Швеции.

В этих трех известных случаях украинские подразделения, которые играли роль вероятного противника, в течение десятков минут или считанных часов разгромили, уничтожили своего условного противника. Для натовцев это был некий холодный душ, и это побудило их к таким заявлениям, а в перспективе к правильным шагам. Итак, это, прежде всего, позитив, который надо отметить.

Что касается определенных оговорок, то, на мой взгляд, они все еще не до конца понимают, как будет действовать Россия. Они продолжают мыслить в контексте традиционных процедур оценки рисков и оборонного планирования, к которому они привыкли во времена холодной войны и в течение трех десятилетий после нее. Они еще окончательно не созрели до того, чтобы серьезно приступить к подготовке к отражению российской угрозы.

– Как вы оцениваете возможные планы Кремля? Считаете ли вы, что именно в ситуации, когда на поле боя не удается достичь каких-то существенных успехов, они могут прибегнуть к очередной авантюре, но на этот раз уже против страны НАТО, для того, чтобы просто переключить внимание своего и мирового общества со своих неудач на украинском фронте?

– Это очень хороший вопрос, потому что как раз этот сценарий почему-то натовцы не хотят рассматривать. Возможно, это объясняется психологическими моментами, а возможно, у них есть больше информации, чем у нас с вами. Сейчас они фокусируются на том, что на данный момент Россия завязла в войне с Украиной и не имеет достаточных ресурсов, чтобы открывать второй фронт.

Но, как вы правильно сформулировали мысль в своем вопросе, и то, что мы, украинские эксперты, пытаемся им донести – что им нужно серьезно оценивать и другой сценарий. Именно потому, что Россия сейчас не может продемонстрировать никакого существенного прогресса на украинском фронте, она может выбрать именно эту опцию открытия условно второго фронта. В то же время это не должно восприниматься буквально как масштабный фронт, а именно как удар по одной из балтийских стран или даже по Польше - как раз для того, чтобы отвлечь внимание Европы, прежде всего, от поддержки Украины.

Их расчеты, как мы себе представляем, могут быть примерно такие: в определенный момент, если будет мощная провокация, на Западе сразу появятся голоса, которые скажут, что Украина – это очень важно, но нам сейчас надо прежде всего сосредоточиться на нашей внутренней обороне, нашей собственной территории и гражданах, то есть оставить себе какую-то часть противовоздушных средств, противовоздушной обороны, финансов и так далее.

На мой взгляд, именно таким может быть расчет в России, поэтому не следует надеяться, что Россия не будет совершать ничего серьезного, пока воюет в Украине.

– В последнее время случилось сразу два инцидента, которые связаны и с действиями России в отношении стран-членов НАТО. В дом в Румынии врезался российский дрон, был атакован корабль, принадлежащий Турции. Что это – определенное стечение обстоятельств или определенная стратегия, которую сегодня уже пытается реализовать Кремль?

– У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь должно быть расследование, но я бы не исключал, что это может быть спланированной провокацией, учитывая извращенную российскую логику.

Если же говорить о целях, которые были выбраны, то на данный момент Турция вряд ли может рассматриваться Россией как объект атаки. Турция точно не то государство, с которым России хотелось бы испортить отношения. Несмотря на то, что Турция страна-член НАТО, несмотря на то, что она поддерживает территориальную независимость Украины, в любом случае в этом балансе "за" и "против" Россия, скорее всего, не пошла бы на спланированную провокацию против нее. Это, пожалуй, было бы ошибкой.

Что касается российских дронов и последнего инцидента, который случился в Румынии, то это, скорее всего, также не было целенаправленной атакой.

В чем огромные риски сегодняшней ситуации? В том, что эти инциденты будут повторяться. Сейчас те страны, которые страдают от этих инцидентов, все еще пытаются прежде всего идти путем деэскалации, то есть не идти на эскалацию с Россией. Но в определенный момент, особенно если инцидент приведет к большим человеческим жертвам, демократическим правительствам не останется выбора – они будут вынуждены как-то отвечать на эти инциденты, чтобы внутри самой страны их не обвинили в том, что они не заботятся о безопасности собственных граждан.

Опять же, мы упомянули только о двух инцидентах, но такое происходит практически ежедневно, например, опасные маневрирования российских самолетов, которые идут на грани катастрофы. Но вероятность того, что может произойти незапланированный инцидент с человеческими жертвами, который заставит западные правительства пойти на ответ, повышается с каждым днем и с каждым таким инцидентом.

– Последний вопрос – относительно российского "Орешника". Враг применил эту ракету во время массированной атаки на Украине в ночь на 24 мая – она повредила гаражи в Белой Церкви. Как к такому оружию России относятся в НАТО? Боятся ли на Западе "Орешника"?

– Первое, на что я обратил внимание во время общения с зарубежными журналистами и коллегами – они не понимают, почему в этот раз Россия сделала официальное предупреждение об атаке. Но здесь есть технические нюансы – так работают договоренности между Россией и США об обязательствах уведомления сторон, когда речь идет о запуске баллистических ракет стратегического назначения. Это в интересах обеих стран, чтобы системы раннего предупреждения о запуске баллистических ракет не восприняли это как нападение.

Когда Россия предупреждает США, она не столько беспокоится об американских дипломатах, которые находятся в Киеве, сколько о том, чтобы США не нанесли ответный удар, восприняв их запуск как нападение на США.

Люди, которые не глубоко разбираются в темах взаимных договоренностей между США и Россией, начинают вестись на эту российскую пропаганду о том, что якобы Россия хочет избежать чрезмерных человеческих жертв, разрушения и тому подобное. Там речь не идет о каких-то гуманитарных соображениях. Это чисто договоренности по безопасности, которые все еще действуют между двумя крупнейшими ядерными державами.

Что касается "Орешника", то да, они обеспокоены. Больше всего их беспокоит то, что "Орешник" по назначению – носитель ядерной боеголовки. Но они забывают о том, что те же "Искандеры" или "Кинжалы", которые летят по Украине почти ежедневно, также двойного назначения. Единственное, что отличает их от "Орешника" – это дальность действия. Но по любой ракете, которая летит в сторону Украины, пока она не упадет на землю, мы не знаем, имеет ли она просто тротил, или уже ядерный заряд. Они напуганы этим "Орешником", но это реакция на один эпизод, а не на природу этой угрозы, которая исходит из России.