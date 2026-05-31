Под ударом – НПЗ: российский Саратов атаковали дроны, вспыхнул пожар. Фото и видео

В российском Саратове 31 мая раздавались взрывы. Город атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе местного НПЗ.

Поражение зафиксировано сразу в нескольких местах завода. Подробности, а также фото и видео с места собрали в Telegram-канале Exilenova+.

Атакован Саратовский НПЗ

Об атаке БпЛА на Саратов стало известно еще ночью.

"Саратов, сообщают об атаке БпЛА, в городе раздаются взрывы", – отметили в Exilenova+, опубликовав короткое видео, на котором видно пожар.

Вскоре в Exilenova+ уточнили: пожар вспыхнул на местном НПЗ.

"Украинские войска атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На кадрах, которыми поделились жители, виден пожар на объекте. Предварительные сообщения указывают на то, что пожар мог возникнуть в районе установки изомеризации. POV: 51.49383423473482, 45.942469558755285", – отметили в OSINT-сообществе world.militares.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, очагов горения на территории НПЗ – больше двух.

Согласно анализу Falcon Insight, прилетело сразу в нескольких районах НПЗ. Исследователи фиксируют поражения:

Установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600 51°27'30.00 "N 45°56'15.13 "E

Установки ЭЛОУ-АВТ-6 51°27'24.38 "N 45°56'12.93 "E

Установки висбрекинга 51°27'21.08 "N 45°56'12.39 "E

Установки каталитического риформирования Л-35-11/300 51°27'30.59 "N 45°56'26.31 "E

Установки изомеризации пентан-гексановой фракции 51°27'24.57 "N 45°56'26.47 "E

"Вероятно что установка, которая потерпела тяжелых (критических) поражений – это ЭЛОУ-АВТ-6", – говорится в сообщении.

Что известно о Саратовском НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (контролируется "Роснефтью") – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн, общая мощность – около 5,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие выпускает более 20 видов продукции, среди них – неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

Саратовский НПЗ задействован в обеспечении потребностей ВС РФ: он является одним из основных поставщиков горюче-смазочных материалов для российской армии. Дизельное топливо и бензин с этого предприятия напрямую идут на нужды бронетехники и логистического транспорта.

Саратовский НПЗ неоднократно посещали украинские дроны.

Так, 10 августа 2025 года, в результате атаки беспилотников, существенные повреждения получили технические конструкции установки "ЭЛОУ-АВТ-6", а также трубопровод, соединяющий установки завода.

Прилетало по нему также 16 и 20 сентября, 16 октября, 3, 11, 14 и 28 ноября, 12 декабря 2025 года и 12 марта 2026-го.

По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов.

