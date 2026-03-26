ВСУ отминусовали еще 1210 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 25 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1210 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 292 170 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 4 бронемашины и 49 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 807 танков, 24 278 ББМ и 38 795 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1698 единиц реактивных систем залпового огня и 1337 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 198 389 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4491 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 85 352 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4100 – специальной техники.

Напомним, силы обороны во время дроновой атаки в ночь на 25 марта нанесли удары по Выборгскому судостроительному заводу в Ленинградской области РФ. Поражен российский корабль – патрульный ледокол "Пурга".

Как рассказывал OBOZ.UA, в Ленинградской области РФ был атакован российский порт Усть-Луга. Там после атаки дронов вспыхнул мощный пожар на заводе "Новатэк".

