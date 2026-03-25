Силы обороны поразили российский боевой ледокол 'Пурга' в Выборге. Фото и видео

Силы обороны во время дроновой атаки в ночь на 25 марта нанесли удары по Выборгскому судостроительному заводу в Ленинградской области РФ. Поражен российский корабль – патрульный ледокол "Пурга".

Видео дня

Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Ледокол предназначался для российских пограничников.

Поражен российский боевой ледокол

Силы обороны в ночь на 25 марта провели совместную операцию в Ленинградской области.

По данным Генштаба, в частности, поражен корабль, находившийся на территории Выборгского судостроительного завода.

"По предварительной информации, это патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля", –– отметили в ГШ.

Там добавили, что Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Что предшествовало

Утром в среду, 25 мая, жители Выборга начали жаловаться на взрывы: там был атакован порт, произошел пожар. Сообщалось и о поражении корабля – сначала речь шла о якобы охваченном огнем сухогрузе в порту, однако впоследствии появилась информация о поражении ледокола на судостроительном заводе.

Как рассказывал OBOZ.UA, также этой ночью в Ленинградской области РФ был атакован российский порт Усть-Луга.

Там после атаки дронов вспыхнул мощный пожар на заводе "Новатэк".

