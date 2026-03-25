В российском Выборге атакован порт: произошел пожар. Фото и видео

На дроновую атаку этой ночью пожаловались жители Выборга в Ленинградской области РФ. В городе были слышны взрывы и работа российской ПВО.

Известно о последствиях атаки в местном порту, там горит судно, также пожар вспыхнул в одном из зданий. Подробности в местных российских Telegram-каналах собрали Exilenova+ и Supernova+.

Что известно

О взрывах в Выборге стало известно ближе к утру

"Выборг, Ленинградская область. Местные сообщают – атакован порт, горит судно и одно из зданий", – отмечал автор канала Supernova+ около 5 часов утра.

В Exilenova+ со ссылкой на сообщения местных жителей уточнили: после атаки поврежден сухогруз в порту.

Россияне активно снимали видео с места событий.

Вскоре после этого стало известно, что к месту прилета помчались "скорые" и пожарные машины: сотрудники МСЧ начали тушение огня.

Впоследствии в Supernova+ отметили, что в Выборге после атаки БПЛА загорелось здание АО "Агрикола".

"Напротив, примерно в 30 метрах, находится здание ФСБ (пограничной службы) — бывшее финское морское училище. По всей видимости, целью дрона могло быть именно здание ФСБ", – написал автор канала.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вскоре после 6 часов утра заявил, что "56 БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности" и что "в Выборге повреждена кровля жилого дома".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Этот порт также находится в Ленинградской области и был атакован в ночь на 25 марта.

