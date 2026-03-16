Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по России: какая их дальность и что известно

После проведения первых испытательных полетов украинская компания Fire Point начинает новый этап тестирования баллистических ракет FP-7. Отечественный аналог американской ATACMS предназначен для поражения целей на дальности до 300 километров.

Видео дня

Об этом в интервью медиа рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман. Он отметил, что испытательный полет уже провели, поэтому сейчас переходят к новому этапу тестирования.

"Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших "любимых" соседях", – отметил главный конструктор.

Что известно о разработке

Баллистическую ракету FP-7, создали на базе советской ракеты 48Н6 от зенитного ракетного комплекса С-400.

Пуск FP-7 осуществляется с прицепной платформы. По своим возможностям украинская ракета является аналогом американской ATACMS, однако стоит примерно вдвое дешевле. Оружие может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Дальность зависит от веса боевой части, хотя сама система менее компактна, чем американский образец.

Соучредитель отметил, что большинство компонентов, от двигателей до системы полетного контроля, производят собственными силами. Боевую часть изготавливают отдельно на заказ. Производство начинают еще до завершения процедуры кодификации, чтобы избежать задержек с количеством изготовленных ракет.

По словам Дениса Штилермана, высокая стоимость подобного оружия связана прежде всего с бюрократическими процедурами, которые требуют значительных ресурсов и длительного времени.

Он добавил, что украинская власть решила упростить процессы. Для этого перенесли бюрократическую нагрузку на кодификацию беспилотных систем. Именно поэтому разработки компании, в частности FP-5 и FP-7, кодифицируются как дроны, что позволяет избежать длительных процедур по старым стандартам.

Напомним, ранее Денис Штилерман публично продемонстрировал пуск украинской баллистической ракеты FP-7. На видео видно момент запуска и разгон изделия в первые секунды после старта.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским объектам. Ранее публичной информации об этом было немного, хотя данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах. По словам Владимира Зеленского, "Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляницу", "Фламинго", а также "Сапсан".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!