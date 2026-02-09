Оккупанты ударили по Днепропетровщине: пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка. Фото

В ночь на понедельник, 9 февраля, военные российской оккупационной армии в очередной раз ударили по Днепропетровской области. В результате атаки пострадали 9 человек, среди которых 13-летняя девочка.

Захватчики били по области из артиллерии и беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно

"Ситуация на утро 09.02.2026. Из-за атаки БпЛА в Шахтерском Синельниковского района пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка", – написал чиновник.

Раненых доставили в медицинское учреждение, 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Из-за вражеских ударов произошел пожар в трехэтажке, там изуродованы крыша и перекрытия. В другом многоквартирном доме побиты окна. Также огонь охватил гараж.

Российские войска атаковали беспилотником и Васильковскую громаду, в результате чего вспыхнул пожар и были повреждены три частных дома.

А Никопольский район враг обстреливал из артиллерии и атаковал FPV-дронами. Под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в воскресенье, 8 февраля, Россия также обстреляла Днепропетровскую область. В регионе повреждены дома, среди пострадавших – 18-летняя девушка. Взрывы раздавались в райцентре, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля россияне атаковали дронами Богодухов, что на Харьковщине. Один из дронов попал в частный дом и полностью разрушил его. Из-под завалов спасатели деблокировали тела погибших – женщины и ребенка, еще три человека пострадали.

