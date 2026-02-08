Россия атаковала Днепропетровскую область: повреждены дома, среди пострадавших – девушка. Фото

Страна-террорист не останавливает своих атак по Украине. В воскресенье, 8 февраля, Россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область.

В регионе повреждены дома, среди пострадавших – 18-летняя девушка. Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

"Днепропетровщина. Ситуация на вечер 08.02.2026. В течение дня россияне били по Никопольщине FPV-дронами и обстреливали из тяжелой артиллерии. Досталось райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам", – говорится в сообщении чиновников.

Также среди пострадавших 47-летняя женщина.

"Медики оказали необходимую помощь. Восстанавливаться пострадавшие будут дома", – отметили в ОГА.

В районе повреждены 2 многоквартирных дома и 4 частных. Один дом местных загорелся. Изуродованы хозяйственные постройки, авто, линия электропередач, газопроводы.

Кроме того, на Васильковскую громаду Синельниковского района противник направил БПЛА.Травмирована 74-летняя женщина.

Из-за атаки произошел пожар в частном доме. Огонь чрезвычайники укротили. Еще один дом разбит.

Напомним, что в воскресенье, 8 февраля, российская армия ударила по селу Чернобаевка Херсонской области. Враг применил против гражданских жителей реактивные системы залпового огня.

Напомним, ранее в Бериславе российские захватчики атаковали дронами эвакуационный автомобиль с волонтерами и местными жителями. В результате удара транспортное средство сгорело, один человек погиб, еще несколько были ранены.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.

