На Херсонщине из-за вражеских обстрелов за сутки пострадали шесть человек: ранены трое медиков

Российская оккупационная армия 9 января нанесла удары по Херсонщине. Целью захватчиков снова стали мирные жители и больница.

В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Россияне продолжают терроризировать украинцев

По информации правоохранителей по состоянию на субботу 10 января, в течение минувших суток оккупанты обстреливали правобережную часть Херсонской области из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, а также осуществляли атаки беспилотниками различных типов.

"В результате российских обстрелов ранены шесть человек, среди пострадавших – трое медицинских работников", – говорится в сообщении.

В частности, враг нанес удары FPV-дронами по Нововоронцовке, в результате чего ранения получил 44-летний мужчина. У него зафиксировали минно-взрывную травму и повреждения лица.

Днем, 9 января, оккупационные войска совершили массированный артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона. Под огнем снова оказалась больница, где на момент атаки находились пациенты и медицинский персонал.

"В результате прямого попадания снаряда в отделение получили ранения трое медицинских работников в возрасте 21, 49 и 52 года", – указано в сообщении.

У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, а также контузии.

Напомним, накануне глава Херсонской ОГА сообщал, что днем 9 января военные РФ нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали медсестры, они госпитализированы. Он добавил, что вражеский снаряд пробил стену одного из отделений.

Как писал OBOZ.UA, ранее целью вражеской атаки россиян в очередной раз стало одно из учреждений здравоохранения Херсона. В результате удара ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет. Также российские оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру города. Разрушения и повреждения зафиксированы в системе централизованного водоснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!