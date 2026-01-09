Снаряд пробил стену отделения: оккупанты атаковали больницу в Херсоне, пострадали медсестры. Видео

Днем 9 января военные российской оккупационной армии нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали две медсестры, они госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в своем Telegram-канале. Он добавил, что вражеский снаряд пробил стену одного из отделений.

Что известно

Чиновник рассказал, что россияне попали по медицинскому учреждению около 12:15. В результате, повреждено помещение медучреждения в Днепровском районе.

"Снаряд пробил стену одного из отделений, у двух медсестер, пострадавших в результате этой атаки, – контузии и минно-взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Медработницы госпитализированы для проведения обследования и назначения дальнейшего лечения.

Напомним, 14 декабря целью вражеской атаки в очередной раз стало одно из учреждений здравоохранения Херсона. В результате удара ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет. Также российские оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру города. Разрушения и повреждения зафиксированы в системе централизованного водоснабжения.

Как писал OBOZ.UA, утром 3 января оккупанты совершили артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое мирных жителей. Они в момент удара находились в собственном автомобиле на территории двора.

