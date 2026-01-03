Армия РФ убила двух человек в Херсоне во время атаки: они были в авто во дворе

Российские войска утром 3 января осуществили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погибли двое мирных жителей, которые в момент удара находились в собственном автомобиле на территории двора. По факту гибели людей правоохранители открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством органов прокуратуры.

По данным следствия, утром 3 января 2026 года российские оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Херсона. Один из снарядов взорвался непосредственно во дворе частного домовладения.

В момент обстрела двое гражданских: пожилая женщина и мужчина среднего возраста находились в легковом автомобиле, припаркованном на территории двора. Полученные ими ранения оказались несовместимыми с жизнью.

По факту атаки начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать и документировать военные преступления, совершенные военнослужащими вооруженных сил РФ против мирного населения Херсонщины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днем 2 января оккупанты разрушили многоэтажки в центре Харькова. Оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами. Под завалами жилого дома нашли тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!