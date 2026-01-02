Россия нанесла удар двумя ракетами по жилой застройке Харькова, есть разрушения и пострадавшие: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видео

Днем 2 января оккупанты нанесли удар по многоэтажке в центре Харькова. Предварительно, оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами.

Об очередном обстреле Харькова сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, в результате удара есть значительные разрушения здания.

Россияне атаковали многоэтажку в Киевском районе города. По предварительной информации городского головы, в результате обстрела есть пострадавшие.

"Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации – есть пострадавшие и значительные разрушения", – сообщил Терехов.

По состоянию на 15:19 известно о по меньшей мере 13 раненых, однако количество пострадавших может возрасти.

В комментарии СМИ директор Центра экстренной медпомощи региона Виктор Забашта сообщил, что состояние раненых – среднее и тяжелое. В результате российской атаки люди получили осколочные ранения и переломы конечностей.

По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, предварительно атаку осуществили двумя баллистическими ракетами. Одна из которых попала в пятиэтажку. В результате удара здание почти полностью разрушено. Под завалами могут быть люди, поэтому по состоянию на 15:19, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Центральная часть города Харькова, два ракетных удара, предварительно баллистика. Прямое попадание в пятиэтажный жилой дом. Сейчас продолжается спасательно-поисковая операция, все службы работают на месте, и ГСЧС, и экстренная скорая медицинская помощь. Сейчас должны выявить всех людей, кому необходима медицинская помощь", – отметил глава ОВА.

Президент отреагировал на атаку

Владимир Зеленский прокомментировал очередной российский обстрел города. Глава государства в очередной раз напомнил о необходимости усиления систем ПВО для Украины.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям – продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день года оккупанты атаковали пригород Харькова управляемой авиабомбой. Снаряд попал в землю на территории экопарка. В результате удара пострадал человек и погибли животные.Врачи госпитализировали 44-летнюю женщину, которая получила взрывную травму.

Всего в ночь на 2 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 86 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!