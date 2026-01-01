Оккупанты ударили КАБом по пригороду Харькова: есть пострадавший

Путинские террористы не прекращают атаковать Украину. В первый день года оккупанты атаковали пригород Харькова управляемой авиабомбой. Известно, что в результате удара пострадал человек.

О взрывах в нескольких районах города около 11:27 сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Тогда он и отметил, что в пригород Харькова попал российский КАБ.

Впоследствии стало известно о том, что от вражеского удара пострадал мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Российские обстрелы Украины 1 января

Ночью 1 января российская оккупационная армия продолжила терроризировать мирное население Украины обстрелами. Еще вечером 31 декабря враг начал запускать десятки дронов-камикадзе и продолжил атаковать до самого утра. Основной удар пришелся на Волынскую и Одесскую области.

В Волынской области несколько десятков вражеских беспилотников оккупанты нацелили на объекты критической инфраструктуры. Часть воздушных целей была сбита силами противовоздушной обороны. Однако известно и о попаданиях, в результате которых возникли пожары. Очаги возгорания,в частности, вспыхнули в Луцке и Ковельском районе. Из-за атаки без электроснабжения остаются 103 341 абонент.

Российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

В результате атаки в Одессе вспыхнули масштабные пожары. Повреждения получили жилые дома и легковой автомобиль. Спасатели отметили, что ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 1 января российский дрон атаковал многоэтажку в Херсоне. Взрыв повредил квартиру, где находилась пожилая женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

