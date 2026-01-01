Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину дронами: появилась карта пролета БПЛА

Ночью 1 января российская оккупационная армия продолжила терроризировать мирное население Украины обстрелами. Еще вечером 31 декабря враг начал запускать десятки дронов-камикадзе и продолжил атаковать до самого утра.

Основной удар пришелся по Волынской и Одесской области. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "ППО Радар".

Российский террор в новогоднюю ночь

Путинская армия начала запускать группы БПЛА с северного и южного направлений 31 декабря около 19:00. Основная масса беспилотников была нацелена на Волынскую область.

По информации мониторинговых каналов, российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в городе Ковель. Также серия взрывов прогремела в Луцке. Местные власти сообщили, что ночью в городе работала противовоздушная оборона.

Также оккупанты атаковали в новогоднюю ночь Одесскую область. За несколько минут до Нового года беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в регионе, вследствие чего на одном из объектов возник пожар.

В результате обстрела в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением критически важных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.

Кроме этого, по данным мониторинговых каналов, враг в новогоднюю ночь снова атаковал Конотоп Сумской области, а также Николаевщину, Днепропетровщину и ряд других регионов.

