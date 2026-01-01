Россия атакует Одессу в новогоднюю ночь: в городе прогремели мощные взрывы

В ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. "В городе громко! Будьте в безопасных местах", – писал он.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БПЛА в направлении Одессы с севера, а также о дронах в направлении н.п.Татарбунары (Одесская область) с юга.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что за несколько минут до Нового года российские террористы вновь атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар.

"В результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", – отметил Кипер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 31 декабря, российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Враг направил ударные беспилотники на склады и жилые дома, пострадали 6 человек, в том числе трое детей.

