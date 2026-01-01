В Херсоне в первый день нового года вражеский дрон влетел в квартиру: пострадала женщина. Видео

Утром 1 января российский дрон атаковал многоэтажку в Херсоне. Взрыв повредил квартиру, где находилась пожилая женщина. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. Также чиновник обнародовал видео с изуродованного оккупантами дома.

В Центральном районе Херсона российский беспилотник влетел в одну из квартир многоэтажки. В результате атаки пострадала 87-летняя женщина, которая находилась в помещении.

Медики констатировали у нее контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Российский террор гражданских жителей

30 декабря в Семеновской громаде Новгород-Северского района Черниговщины русские захватчики беспилотником атаковали машину, за рулем которой был 47-летний мужчина. Он доставлял хлеб для жителей приграничных населенных пунктов.

В результате удара мужчина получил ранения. Медики доставили его в больницу и оказали необходимую помощь.

23 декабря российские войска били по Черниговской области. В частности, ударный БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Сообщалось о частичном обесточивании областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон из РСЗО. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города и критическая инфраструктура. Облцентр частично обесточен, есть пострадавшие.

Ранее в Херсоне путинские террористы ударили по медицинскому учреждению с помощью дрона. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны лица. Пострадавшие были госпитализированы.

