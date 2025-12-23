В Чернигове российский дрон попал в многоквартирный дом, возник пожар, выбиты окна: первые подробности

Во вторник, 23 декабря, российские войска атаковали Черниговскую область. Ударный БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. На данный момент город частично обесточен.

Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. О перебоях с электроснабжением заявили в АО "Черниговоблэнерго".

"Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится эвакуация людей из дома", – отметил председатель МВА.

Атака на Чернигов

Еще в 19:02 Воздушные силы сообщали о дронах, которые с севера Сумщины двигались в направлении Чернигова. Через двадцать минут в городе уже были слышны взрывы.

Позже в горсовете рассказали, что российский дрон попал по объекту критической инфраструктуры. По словам Брижинского, на месте удара возник пожар, но, к счастью, люди не пострадали.

В свою очередь в "Черниговоблэнерго" уточнили, что в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без электроэнергии осталась часть города.

Тревога в городе продолжалась до 20:50.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в ночь на 8 декабря россияне устроили очередную воздушную атаку на Украину, среди прочего, взрывы раздавались в Чернигове. Тогда в городеодин из вражеских дронов взорвался возле многоэтажки. В общем вражеская атака на город привела к трем пострадавшим, поврежденным авто и пожару на газопроводе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!