За Покровском враг упрется в наши сплошные линии обороны и потеряет преимущество. Интервью с полковником Полевым

Российская оккупационные армия продвигается в районе Покровска и Мирнограда, пользуясь тремя главными преимуществами. Первое – она применяет тактическую авиацию и сбрасывает на украинские позиции КАБы в ситуации, когда наши подразделения не имеют необходимых средств ПВО. Второе – враг закрепился на высотах в этих двух населенных пунктах и, соответственно, получил возможность "видеть" и поражать украинские цели более эффективно. Третье преимущество – в живой силе, которую враг бездумно пускает на убой, состояние спасения раненых в российской армии ничем не отличается от того, что было во времена Первой мировой войны.

Однако несмотря на все это, задание военного захвата всей Донетчины остается для врага вопросом не одного года. Более того, взятие под контроль Славянско-Краматорской агломерации может затянуться на период около трех лет и, как и раньше, сопровождаться колоссальными потерями оккупационной армии. Зато выйдя из Покровска и Мирнограда, враг столкнется со сплошными линиями украинской обороны и потеряет одно из своих преимуществ – высоты.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Владимир Полевой.

– Судя по карте DeepState, Покровск и Мирноград уже полностью заняты врагом, ведь они обозначены красным. Действительно ли это так? Что означает серая зона на карте? Можно ли считать эти данные полностью корректными? На что следует делать поправку?

– Поправку, конечно, надо делать. Карта DeepState является лишь ориентиром. Вы много раз слышали, что сейчас нет сплошной линии фронта, что есть отдельные опорные пункты, наблюдательные пункты, огневые точки, которые очень часто не имеют между собой сплошной связи, коммуникации, они отделены, и логистика к ним также отделена. Причем это справедливо в отношении обеих сторон. То есть как мы держим оборону через такие отдельные опорные пункты, так и россияне продвигаются и инфильтрируются в наше межпозиционное пространство малыми обособленными группами. Поэтому сплошная линия на карте DeepState абсолютно условна.

Что это значит? Как это можно визуализировать? Если поставить вместо красной сплошной линии красные точки, а потом выставить наши, например, синие точки, то они будут очень сильно перемешаны между собой. Например, на определенных территориях будет больше красных точек. По каким-то своим критериям DeepState потом рисует линию для того, чтобы был ориентир.

Так что отвечая на вопрос о том, какая ситуация сейчас и присутствуем ли мы в Покровске и Мирнограде, можно сказать: да, остаются наши отдельные позиции на севере этих городов, но они точно не формируют сплошную линию обороны. Есть обособленные позиции, благодаря которым мы осуществляем наблюдение за вражеской логистикой, за перемещением врага и осуществляем поражение, например средствами FPV.

– Могли бы вы более подробно рассказать, какие именно задачи выполняют сегодня на этом участке фронта Десантно-штурмовые войска?

– Десантно-штурмовые войска всегда являются подразделениями, которые выполняют маневровые, ударные, контратакующие действия. Например, если вспомнить Добропольский выступ, – помните, те "заячьи уши"? – то, собственно, контратаковали мы там десантно-штурмовыми и штурмовыми подразделениями. После там закреплялись отдельные подразделения 1-го армейского корпуса, поскольку это их полоса обороны.

Есть также десантные части, которые мы используем для контратак, чтобы отразить вклинивания врага, которые угрожают, например, нашей логистике или выводу наших войск, если речь идет о перегруппировке. Также благодаря частям Десантно-штурмовых войск мы получаем важнейшие позиции в полосе обороны.

– Вы сказали, что враг инфильтрируется в наше межпозиционное пространство. По вашему мнению, благодаря чему враг продвигается, в частности, на этом участке фронта? В чем его ключевое преимущество? Это живая сила или что-то еще?

– Враг комплексно использует свои тактические преимущества. Начнем с того, что у него есть практически абсолютное преимущество в тактической авиации. Он широко применяет так называемые управляемые авиационные бомбы, или КАБы. Он запускает их с расстояний, которые недосягаемы для нашей системы ПВО.

Если говорить о наших бригадах или корпусах, то мы вообще не имеем средств ПВО, которые могут сбивать авиацию на таком расстоянии, и враг этим в полной мере пользуется. Он имеет возможность концентрировать практически всю свою тактическую авиацию на конкретном участке фронта, в точке прорыва, например. У нас бывали случаи, когда количество авиационных бомб, фугасов, которые сбрасывались на нашу небольшую зону ответственности, достигало 160 в день. Это невероятно большие цифры.

Это случалось, когда половина всех авиационных ударов по Украине осуществлялась именно по Покровско-Мирноградской агломерации. В среднем враг четверть всех ударов тактической авиации осуществляет именно на нашем направлении и имеет в этом преимущество.

Далее – враг захватил и закрепился на высотах Покровска и Мирнограда. Это города, расположенные над реками Казенный Торец и Гришинка. Соответственно, эти высоты позволяют ему установить средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, ретрансляторы, средства наблюдения, посты для пилотов дронов. Они "видят" дальше, соответственно, у них ситуационная осведомленность лучше, они летают дальше, поражают дальше и эффективнее.

А мы, соответственно, ограничены высотами. Если находиться в долине реки Гришинка или в районе села Гришино, то мы видим только северный склон, северную часть Покровска. А за холмом мы ограничены в видении, для нас там радиогоризонт абсолютно закрыт. Поэтому мы не можем послать туда дроны, ведь для дронов должна быть доступность радиосвязи. Радиоволны распространяются так же, как и световые волны, то есть там, где у нас тень, там уже дрон летать не может. Это второе преимущество, которое враг постепенно получил.

Третье преимущество – это то, которое вы назвали. Враг имеет преимущество в живой силе. И он его трансформирует в постоянные штурмы, в постоянное давление. Отношение к личному составу у него кардинально отличается от нашего. Мы это видим на примере соотношения санитарных потерь к безвозвратным. То есть у противника сейчас потери – на 100 убитых 130 раненых. Зато у нас – на 100 убитых 500-600 раненых. Это означает, что мы спасаем своих людей, мы их выводим. А у противника раненые становятся погибшими, безвозвратными, потому что их не вытаскивают с позиций.

При этом характер самих поражений от огневых средств одинаковый. Это артиллерия, FPV и так далее, поэтому соотношение раненых к убитым непосредственно на поле боя у нас одинаковое. Но на выходе из боя мы имеем соотношение 1 к 5, а россияне – 1 к 1,3.

Это ужасные цифры. Это хуже, чем было во времена Первой мировой войны. Это уровень Крымской кампании 1856 года, когда не было еще даже санитарии, когда хирурги, условно говоря, не мыли руки.

– Учитывая эти преимущества врага, а также аппетиты Кремля, который сегодня требует от Украины полного выхода ВСУ из Донетчины, считаете ли вы, что враг сможет чисто военным путем достичь полной оккупации Донецкой области?

– О полной оккупации Донетчины сейчас речь не идет. Это намерение врага, мы его читаем, мы его понимаем. Захват Краматорско-Славянской агломерации является очевидной военной целью врага. Поэтому он уже более полутора лет пытается пройти Покровск, чтобы выйти на эту агломерацию с юга. Но ему это не удается.

Он уже четыре раза "брал" Покровск, "окружал", но ни одного окружения никогда не было. Бои идут, конечно, очень напряженные и очень сложные для нас, учитывая те обстоятельства, о которых мы говорили, но противник не прорвал нашу оборону.

А дальше за Покровском, за Мирноградом идут новые линии сплошной обороны – сплошные противотанковые рвы, потом идет линия "зубов дракона", колючая проволока, "егоза", минные заграждения. Было видео "Мадьяра", где он показывал, как россияне пытаются выйти в одной точке из этого рва. Там за два дня он насчитал около 50 трупов россиян. То есть в таких узких местах, где они пробуют пройти, мы концентрируем наш огонь, усилия, минирование. Мы истребляем врага буквально на каждом шагу его продвижения.

И о захвате военным путем Краматорско-Мирноградской агломерации, учитывая темпы, с которыми движется враг, можно говорить в горизонте, например, трех лет. Три года такого продвижения, такой ужасной ценой... И враг вряд ли сможет выдержать этот темп потерь.

Опять же, здесь вопрос в том, сколько ресурсов мы имеем и как противодействуем действиям врага. Можно ли в конце концов противодействовать российской тактической авиации? Можно. И Украина теоретически наращивает способности в этом направлении. Есть системы ПВО дальнего действия, у нас есть своя истребительная авиация. Это вопрос поставки ракет большей дальности действия, класса "воздух – воздух", которые могут отгонять российские бомбардировщики от нашей линии фронта. Над этой задачей работают.

Можем ли мы уничтожать больше вражеской пехоты? Можем. Ведь если говорить о том, как мы эшелонируем наше огневое поражение, то его можно начинать с глубины, например, 100 километров. Для этого надо иметь больше таких систем поражения, как HIMARS, например, с ракетами ATACMS, или больше наших ракет оперативно-тактического уровня, которые могут поражать на 200 километров. Это ракеты "Нептун", "Сапсан", "Верба", а также другие наши разработки, производство которых мы сейчас наращиваем.

Конечно, лучше иметь перехватчики и системы ПВО, которые нивелируют преимущество врага в системах наблюдения. Например, когда в Покровске и Мирнограде враг занимает высоты, ему все равно нужно поднимать разведывательные дроны, а эти разведывательные дроны мы можем поражать, сбивать. Следовательно, просто большим количеством перехватчиков наших команд пилотов мы можем решить эту задачу.

А враг, когда он будет спускаться из Покровска и Мирнограда в низины, потеряет свое преимущество, которое имеет сейчас, находясь на высотах. То есть мы снова будем на высотах, а он будет в низине, и это уже станет нашим преимуществом. Так что это сложная история с продвижением врага, о которой точно можно говорить только в горизонте лет, что вряд ли есть целью оккупанта.