На Черниговщине оккупанты атаковали авто, которое развозило хлеб: пострадал водитель

30 декабря российские оккупанты совершили очередное военное преступление, атаковав дроном гражданскую машину, которая доставляла хлеб на Черниговщине. Водитель автомобиля получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области. Правоохранители начали расследовать дело как военное преступление (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

30 декабря в Семеновской общине Новгород-Северского района Черниговщины российские захватчики беспилотником атаковали машину, за рулем которой был 47-летний мужчина. Он доставлял хлеб для жителей приграничных населенных пунктов.

В результате удара мужчина получил ранения. Медики госпитализировали его в больницу и оказали необходимую помощь.

Российский террор гражданских жителей

В Великописаревской общине Сумской области оккупанты прицельно атаковали дроном мужчину. 62-летний мужчина ехал на велосипеде, когда российский беспилотник нанес ему тяжелые ранения. От полученных травм тот погиб на месте.

Кроме того, на дороге возле села Новоплатоновка, что на Харьковщине, украинские бойцы обнаружили тело гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дроном. Чтобы поразить любого, кто приблизится к телу, войска российской оккупационной армии установили еще один дрон-ждун.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря, на Рождество российская оккупационная армия атаковала Чернигов. Удар пришелся по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела один человек погиб, также известно о 10 раненых. Среди пострадавших – три ребенка.

Также напомним, 23 декабря российские войска тоже били по Черниговской области. В частности, ударный БпЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома в Чернигове. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Сообщалось о частичном обесточивании областного центра.

