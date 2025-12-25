Оккупанты ударили по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры в Чернигове: есть жертва и раненые. Видео

В четверг, 25 декабря, на Рождество российская оккупационная армия атаковала Чернигов. Удар пришелся по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры.

В результате обстрела один человек погиб и есть раненые. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Дмитрий Брижинский.

Что известно

Информацию о попадании чиновник опубликовал около 14:00 часов.

"Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется", – написал он.

Брижинский добавил, что кроме жилого дома враг попал и в объект критической инфраструктуры. Позже стало известно, что из-за российского террора пять человек получили ранения, среди них – один ребенок.

Вражеский удар разрушил один из этажей многоквартирного дома, на месте работают все экстренные службы.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий, после этого начнутся работы по консервации окон, для того, чтобы люди имели возможность зайти в свои квартиры. Готовят места для отселения людей. Кто не сможет переночевать у своих знакомых, или у кого нет такой возможности – на месте происшествия развернут "пункт несокрушимости", где будет возможность получить психологическую помощь и согреться", – отметил глава Черниговской ОГА.

