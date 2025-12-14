На Сумщине вражеский дрон попал прямо в мужчину, который ехал на велосипеде: он погиб

Российское оккупационное войско продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Украины. В Великописаревской общине (Сумская область) оккупанты прицельно атаковали мужчину, который ехал на велосипеде.

Об очередном преступлении оккупантов сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. 62-летний мужчина ехал на велосипеде, когда российский беспилотник нанес ему тяжелые ранения.

По информации главы ОВА, из-за высокой активности БПЛА оккупантов, мужчине не смогли оказать необходимую помощь. От полученных ранений тот погиб на месте.

"Враг продолжает прицельно бить по гражданским в приграничных общинах. Решение об эвакуации – тяжелое, но оно может спасти жизнь", – отметил Олег Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского авиаудара наСумщине погибли80-летняя жительница общины и ее пес. Женщина находилась в собственном дворе, когда российский снаряд попал в дом.

Также 10 декабря на дороге возле села Новоплатоновка (Харьковская область) украинские бойцы обнаружили тело гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дроном. Чтобы поразить любого, кто приблизится к телу, войска российской оккупационной армии установили еще один дрон-ждун.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!