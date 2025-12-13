Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: во дворе собственного дома погибла женщина и ее собака

В результате российского авиаудара на Сумщине погибли 80-летняя жительница громады и ее пес. Женщина находилась в собственном дворе, когда российский снаряд попал в дом.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. Прокуратура начала расследование очередного преступления оккупантов

По предварительным данным, россияне нанесли авиаудар около 11 утра 13 декабря. Оккупанты применили 15 неуправляемых ракет.

В результате атаки погибла 80-летняя местная жительница, которая находилась во дворе собственного дома. Также погибла ее собака.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря, россияне осуществили удар дроном-камикадзе по селу Павловка Нововодолажской громады Харьковщины. Из-за попадания в АЗС ранения различной степени и острую реакцию на стресс получили шесть граждан.

Также 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!