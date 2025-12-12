Враг коварно ударил дроном по АЗС на Харьковщине: шестеро пострадавших. Фото

В пятницу, 12 декабря, россияне совершили удар дроном-камикадзе по селу Павилвка Нововодолажской громады Харьковской области. Из-за попадания в АЗС ранения различной степени и острую реакцию на стресс получили шестеро граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. На месте инцидента работают правоохранители.

Что известно

Инцидент произошел около 11:40, когда враг попал беспилотным летательным аппаратом по АЗС, расположенной в селе Павловка на территории Харьковского района.

"В настоящее время за медицинской помощью обратилось шесть человек. В тяжелом состоянии 62-летний работник заправки. Раненых госпитализировали в медицинское учреждение", – сообщают полицейские.

На месте попадания работают все экстренные службы. Полицейские оказывают первую помощь пострадавшим, собирают доказательства и документируют очередное военное преступление ВС РФ.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ситуация на Харьковщине – что известно

Напомним, ранее россияне атаковали дронами-камикадзе Нововодолажскую громаду Харьковской области. В результате удара шесть человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, заявил глава ХОГА Олег Синегубов.

В то же время российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской области. В результате обстрелов около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Харьковской области 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

