Оккупанты ударили дронами по Харьковской области: пострадали шесть человек

В пятницу, 12 декабря, враг атаковал дронами-камикадзе Нововодолажскую громаду Харьковской области. В результате удара есть жертвы среди гражданских, один человек тяжело ранен.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. По предварительной информации, ранены шесть человек.

"В настоящее время всего шесть человек получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", – заявил чиновник.

Напомним, ранее российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской области. В результате обстрелов около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества.

В то же время 10 декабря на дороге возле села Новоплатоновка на Харьковщине украинские бойцы обнаружили тело гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дроном.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

