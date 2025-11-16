В Харьковской области тысячи абонентов остались без света после ночной атаки

Российская оккупационная армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской области. Вследствие обстрелов около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества.

Временно не работают большинство котельных. Об этом в Telegram сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Последствия российских ударов

По информации городского головы, ночью враг продолжал массированно обстреливать Лозовскую громаду. Преимущественно противник бил по энергообъектам.

В результате ночных ударов без света сейчас остаются 4 населенных пункта и более 12 тыс. абонентов. Кроме того, временно не работает большинство котельных, другие – на минимальных режимах.

Также после российских атак повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и предприятия. Идет ликвидация последствий. Работают пункты несокрушимости.

Напомним, россияне продолжили атаковать Херсон и область: по гражданским оккупанты били с помощью артиллерии и дронов различных типов. Они убили на Херсонщине по меньшей мере трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия целенаправленно атаковала энергетические объекты в Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, ночью 16 ноября ударными беспилотниками снова были повреждены объекты энергетики.