На Херсонщине в результате российских обстрелов погибли еще три человека: фото последствий ударов

В течение минувших суток россияне продолжили атаковать Херсон и область: по гражданским оккупанты били с помощью артиллерии и дронов различных типов. Они убили на Херсонщине по меньшей мере трех человек.

Еще девять мирных жителей области получили ранения. О последствиях вражеских атак рассказали в Национальной полиции.

Что известно

Правоохранители отметили, что против гражданского населения Херсонщины враг применял артиллерию, дроны различных типов, а также сбросы с БПЛА.

Под артиллерийскими ударами захватчиков утром оказался Днепровский район Херсона. Там оккупанты лишили жизни 88-летнюю горожанку. Также повреждены гараж и автомобиль.

В этом же районе россияне ударили FPV-дроном по маршрутному автобусу. Транспорт получил повреждения. К счастью, никто не пострадал.

В Корабельном районе в результате массированного артобстрела погиб 75-летний местный житель. Еще двое мужчин, 72 и 57 лет, получили ранения. Младший пострадавший находится в тяжелом состоянии: у него серьезные травмы груди и конечностей.

Повреждены пять частных и один многоквартирный дом.

Днем в Корабельном районе Херсона артиллерийским обстрелом были повреждены два частных дома. Пострадала 84-летняя женщина. У нее акубаротравма и гипертонический криз.

Накануне вечером в Херсоне вражеский дрон сбросил взрывчатку на 56-летнего местного жителя. Мужчина получил осколочные ранения спины, рук и головы. Позже еще один 37-летний местный житель также пострадал от сброса.

Из-за вражеских артиллерийских обстрелов Центрального района Херсона ранения получила 51-летняя женщина. Пострадавшую с осколочным ранением головы доставили в больницу. Также в больницу обратился 70-летний мужчина с акубаротравмой и потерей слуха.

В Никольском Херсон ского района в результате артобстрела погиб 37-летний местный житель.

В Белозерке артиллерийский снаряд попал в частный дом. В результате этого пострадал 53-летний мужчина. Его с сотрясением мозга госпитализировали.

Днем в Камышанах из-за вражеских артиллерийских обстрелов тяжело ранена 61-летняя женщина. Она получила проникающую черепно-мозговую травму. Полицейские эвакуировали ее в медучреждение.

В Антоновке FPV-дрон атаковал служебный автомобиль патрульной полиции. В результате удара транспортное средство уничтожено.

Всего под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Надднепрянское, Садовое, Зеленовка, Днепровское, Софиевка, Камышаны, Никольское, Шостаково, Пятихатки, Суханово, Брускинское, Борозенское, Трифоновка, Архангельское.

Разрушениям подверглись 39 частных и семь многоквартирных домов, газопроводы, три автомобиля, линии электропередачи, коммунальные учреждения, маршрутный автобус, служебный автомобиль полиции, торговый киоск, гараж.

Как писал OBOZ.UA, в Запорожье вражеский FPV-дрон попал в гражданское авто. В результате атаки погиб мужчина.

Также россияне атаковали Одесскую область: враг поразил энергетические объекты, область частично обесточена.