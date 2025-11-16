В Одесской области враг поразил энергетические объекты, область частично обесточена. Фото

Российская террористическая армия целенаправленно атаковала энергетические объекты в Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, ночью 16 ноября ударными беспилотниками снова были повреждены объекты энергетики.

Войска РФ атаковали, в том числе, солнечную электростанцию. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

По информации ОВА, в результате ночного вражеского обстрела возникли пожары. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв.

В пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

Министерство энергетики в свою очередь заявило, что профильные службы уже приступили к восстановительным работам.

В Одесской областной прокуратуре подтвердили, что враг в очередной раз атаковал регион. По данным ведомства, вооруженные силы России атаковали ударными беспилотниками один из районов Одесщины. На месте работают прокуроры совместно с полицейскими.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют территориальные подразделения полиции.

Как писал OBOZ.UA, накануне войска РФ атаковали FPV-дронами людей в трех областях Украины. Очередные военные преступления агрессора привели к жертвам и пострадавшим.

Также стало известно, что в субботу в больнице Киева умерла женщина, пострадавшая в результате обстрела РФ 14 ноября. Поэтому количество жертв того удара по столице достигло семи человек.