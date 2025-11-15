Войска РФ атаковали FPV-дронами людей на Харьковщине и Днепропетровщине: погиб работник полиции, есть раненые. Фото

Страна-террорист ежедневно обстреливает Украину и гражданских жителей. В субботу, 15 ноября, Россия атаковала Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую область.

Есть погибшие и раненые. В частности, в Харьковском районе военные России нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции. В Запорожской области также погиб человек в результате атаки беспилотником.

Обстрел Харьковщины

Полиция задокументировала последствия военных преступлений, совершенных военными РФ в области. За прошедшие сутки враг бил из различных видов вооружения по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли управляемые авиабомбы и беспилотники.

Управляемой авиабомбой россияне ударили по городу Лозовая. Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, помещения предприятий, гаражные боксы, ветеринарная лаборатория.

Богодуховский район враг обстреливал управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети.

Обстрел Днепропетровщины

По информации главы ОВА Владислава Гайваненко в субботу, 15 ноября, из-за попадания FPV-дроном по Никополю пострадали пять человек.

60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчины 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно. Кроме того, изуродованы АЗС, авто и мопед.

Обстрел Запорожской области

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в результате российского обстрела один человек погиб, еще один – ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

"Россияне цинично ударили FPV-дроном по рыбакам, которые находились на побережье Днепра в Беленьком Первом. Один человек погиб, еще один человек получил ранения", – рассказал чиновник.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в боях за Украину погиб полицейский, наш защитник Дмитрий Палий, которому было всего 26 лет. Жизнь Героя оборвалась 12 ноября во время российского минометного обстрела.

Напомним, что в ночь на 15 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 138 средств воздушного нападения – три аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 135 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 93 цели, в том числе две ракеты. Было зафиксировано попадание на ряде локаций.

Как писал OBOZ.UA, в Украине запустили в серийное производство отечественный дрон-перехватчик "Шахедов". Известно, что он способен работать ночью, под глушением и на низких высотах.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал задание послам на 2026 год: среди определенных главой государства приоритетов – усиление украинской ПВО.