На Запорожье вражеский FPV-дрон попал в гражданское авто: погиб мужчина

В Запорожской области в результате обстрелов российских оккупационных войск погиб 64-летний мужчина. Еще один, 69-летний, был ранен.

Правоохранители уже задокументировали это как военное преступление и открыли уголовные производства. Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, в Беленьком вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, вызвав смерть одного гражданина и ранения другого.

Всего за прошедшие сутки российские войска нанесли 769 ударов по населенным пунктам Запорожского региона. Атаки осуществлялись с помощью беспилотников, артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

Среди атакованных населенных пунктов были Камышеваха, Беленькое, Красноднепровка, Малокатериновка, Терноватое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривне, Варваровка, Ровнополье, Железнодорожное, Косовцево, Белогорье Пологовского района, Степногорск, Приморское и Степное Васильевского района.

В результате атак пострадали гражданские объекты, разрушены дома и автомобили.

В то же время, правоохранители эвакуировали из Васильевского района трех женщин и мужчину, которые оказались под угрозой. Следователи полиции и СБУ уже собрали доказательства военных преступлений оккупантов и начали уголовные производства.

Напомним, страна-террорист ежедневно обстреливает Украину и гражданских жителей. В субботу, 15 ноября, Россия атаковала Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Есть погибшие и раненые. В частности, в Харьковском районе военные России нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции. В Запорожской области также погиб человек в результате атаки беспилотником.