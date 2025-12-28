Оккупанты ударили по Херсону: под огнем – жилые кварталы и критическая инфраструктура, есть пострадавшая

В ночь на 28 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон из РСЗО. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города и критическая инфраструктура.

Облцентр частично обесточен. Об атаке рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Что известно

О массированном российском обстреле Шанько сообщил в 05:35 в воскресенье.

"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были накрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. Сейчас уточняем информацию о пострадавших", – отметил чиновник.

После 6 часов утра стало известно о пострадавшей. Полицейские привезли в одну из городских больниц 75-летнюю женщину, у которой диагностирована взрывная травма и острая реакция на стресс.

Вследствие вражеской атаки часть облцентра была обесточена.

"Специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности", – заявил Шанько.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером в субботу, 27 декабря, Россия атаковала Одессу. Под ударами врага оказался жилой сектор в Приморском районе города.

Один из вражеских дронов попал в двухэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар. Повреждения получили также социальные объекты.

