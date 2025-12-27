Россия атаковала Одессу: дрон попал в дом, вспыхнул пожар

Вечером в субботу, 27 декабря, российские войска устроили очередную атаку на Одессу с применением ударных БПЛА. Один из вражеских дронов попал в двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что под атакой был жилой сектор в Приморском районе Одессы.

"Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы", – написал Кипер.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.

"Информация о пострадавших проверяется. На месте будет развернут штаб, где можно будет получить информацию и помощь", – добавил он.

Ранее, в ночь на 22 декабря российские войска тоже атаковали Одессу. Повреждения получила критическая инфраструктура, один из районов областного центра был частично обесточен.

Известно о пострадавшем, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 23 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Вследствие ударов было зафиксировано повреждение инфраструктуры и перебои со светом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!