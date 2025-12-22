Оккупанты атаковали Одессу: поврежден объект критической инфраструктуры, есть пострадавший. Фото

В ночь на 22 декабря российские войска атаковали Одессу. Повреждения получил объект критической инфраструктуры, один из районов облцентра частично обесточен.

Известно о пострадавшем, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. О последствиях вражеских ударов сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно о последствиях российских ударов по Одессе

В течение ночи Одесса дважды становилась целью российских атак.

В результате вражеских ударов поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов областного центра.

"Пострадал 30-летний мужчина, он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Повреждения получили окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, за что отдельное спасибо", – написал Лысак в 06:32 утра понедельника, 22 декабря.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне, 21 декабря, в Одесской области восстановили движение по трассе в Маяках, где оккупанты били по мосту. В результате нанесенных вражескими ударами повреждений было приостановлено движение по трассе Одесса – Рени. Накануне же трассу открыли для транспорта в обоих направлениях.

Также сообщалось, что после ряда ударов войск РФ по Одессе и области в последние дни президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену командующего ЮК "Юг". Также он пообещал усиление системы противовоздушной защиты этого южного региона.

