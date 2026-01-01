РФ атакует дронами Волынь: под массированным ударом Ковель и Луцк

Для Волынской области новый год начался с массированной атаки России. Враг направил ударные беспилотники на Ковель и Луцк.

Об этом сообщал мэр Луцка Игорь Полищук. Он писал, что ряд дронов подлетали к Луцку. В определенный момент большинство имеющихся в области БПЛА двигались в сторону Ковеля.

"Ковель на Волыни стал первым городом, который подвергся массированной атаке в 2026 году. Только что город атаковали десятки дронов, зафиксированы попадания по энергетической инфраструктуре", – сообщали мониторинговые каналы.

Об угрозе дронов информировали и в Воздушных силах ВСУ. Беспилотники двигались со стороны Ривненской области.

"Волынь: БПЛА курсом на Луцк, Ковель с северо-востока. Внимание! Луцк! Находитесь в укрытиях! БПЛА на город с востока", – предупреждали там.

В Луцке из-за ударов РФ вспыхнул пожар.

"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней", – написал Полищук.

