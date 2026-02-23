Силы обороны отминусовали еще 720 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 720 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 260 тыс. 500 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 23 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 696), 13 боевых бронированных машин (24 082), 40 артиллерийских систем (37 510), две РСЗО (1654), одно средство ПВО (1 304), 1765 БпЛА оперативно-тактического уровня (143 878) и 33 крылатые ракеты (4 347).

Также уничтожено 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн (79 636).

За сутки Россия потеряла 1992 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 348 вертолетов, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4073 единицы спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ остановили наступление армии РФ в направлении Ямполя на Славянском направлении. Там россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, постоянно осуществляют попытки инфильтрации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!