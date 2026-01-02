Силы ПВО обезвредили 86 из 116 дронов, которыми Россия атаковала Украину: есть прилеты на 23 локациях

В ночь на 2 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 86 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 1 января, РФ ударила дронами по железной дороге в трех областях.

Взрывы прогремели вСумской и Одесской областях, а также на Волыни. В последнем из регионов было несколько попаданий в один и тот же объект – здание локомотивного депо.

