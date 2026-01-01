РФ попала дронами по железной дороге в трех областях: где есть угроза повторных атак. Фото

В ночь с 31 декабря на 1 января армия России атаковала железнодорожную инфраструктуру трех украинских городов. Взрывы прогремели на Волыни, в Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Алексей Кулеба. По его данным, в Волынской области было несколько попаданий в один железнодорожный объект.

Что известно

По его словам, были повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Также, как говорит глава Мининфраструктуры, российская армия ударила по станции в Конотопе Сумской области, в результате атаки были повреждены грузовые вагоны.

Кроме того, оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе Shahed-136 по логистической инфраструктуре Одесской области, там, по его словам, до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы.

"Ремонтные бригады "Укрзализныци" ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла", – резюмирует чиновник.

Напомним, в течение ночи с 31 декабря на 1 января россияне атаковали Волынь. Как заявил губернатор Волыни Иван Рудницкий, несколько десятков вражеских беспилотников были нацелены на объекты критической инфраструктуры. Часть воздушных целей была сбита зенитчиками.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!