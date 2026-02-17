А вот это прямо смешно. Перед вами страна размером как Германия и Британия вместе взятые (или "больше Франции"), с миллионами населения, производившая металла на уровне мировых лидеров, а химии — как пол-Союза.

Далее текст на языке оригинала.

У неї замкнутий цикл виробництва танків, САУ, бронемашин, РЛС та ПКР.

У неї на момент вторгнення — окрема ракетна бригада та бригада важкої артилерії.

40 дивізіонів ППО і під сотню літаків. А за нею — найбільші економіки світу на кшталт Чехії, що змогла знайти й організувати мільйони снарядів за гроші Союзу. 4.4 млн кабанів за останніми данними.

Вона виробляє дрони в себе і закуповує їх у коаліції дронів із двох десятків країн.

І ви, женучи людські хвилі на квадриках і замангалених Т-55, втрачаєте на місяць армійський корпус убитими й пораненими. Корпус — це 30 тисяч рил. Плюс ще якусь частину хворими, обмороженими, тими, хто втік у СЗЧ і був забитий там ногами "мисливців за головами", а їх самих стріляє брат дезертира — Тарантіно плакав коли читав про Ектова.

Але не та країна. Так. От би на ЄС напасти! Там так — масштаб, рівень! А тут — "не та країна".

Ми спостерігаємо експеримент, як телевізор і спеціальні "симоньян", які навчають, як правильно вмирати за бюджетні гроші, розрідили мізки величезній країні, що так пишалася своєю освітою.

Не можна, не можна жерти свою ж пропаганду. Це корм для тяглових. А так-то ви отримуєте саме те, що хотіли. Раз дуже захотілося руїн Авдіївки ціною в сотні тисяч калік — бо мало у вас своїх таких "авдіївок" — то нічого не поробиш. Ця страва подається саме так.