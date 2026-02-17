Оккупанты ударили 'Шахедом' по Запорожью: погибла женщина, повреждены дома

Вечером во вторник, 17 февраля, российские захватчики снова атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие обстрела погибла женщина, в городе есть разрушения.

В результате удара "Шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он писал, что ранения вследствие атаки РФ получил один человек. Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 15 февраля, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область. Вследствие вражеских обстрелов Запорожья, Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще семеро получили ранения. В Запорожье "Шахед" атаковал частный жилой дом, там вспыхнул пожар.

Также мы писали о том, что 15 февраля Запорожье атаковала тактическая авиация Воздушно-космических сил России. Управляемые авиабомбы ударили по поселку Заречное. Вследствие вражеской атаки ранены две женщины 52 и 69 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!