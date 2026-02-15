УкраїнськаУКР
русскийРУС

Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото

Илья Рябинин
War
2 минуты
2,1 т.
Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото

В воскресенье, 15 февраля, тактическая авиация Воздушно-космических сил России атаковала Запорожскую область. Корректируемые авиабомбы ударили по поселку Заречное.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате вражеской атаки ранены две женщины, 52 и 69 лет.

"Россияне корректируемыми авиабомбами ударили по Заречному. В результате атаки повреждены многоквартирный и частные дома, возник пожар. Ранены 69-летняя и 52-летняя женщины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – йдетсья в сообщении.

Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото
Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото

Обстрел Запорожья – что известно

Заметим, что в ночь на воскресенье, 15 февраля, российская армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов Запорожья, Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото

Всего за прошедшие сутки российская авиация нанесла 28 авиаударов по Веселянке, Юльевке, Трудовому, Самойловке, Лесному, Орехову, Железнодорожному, Воскресенке, Воздвижовке, Белогорью, Верхней Терсе, Горькому и Преображенке.

Кроме того, 351 российский дрон, в основном FPV, атаковал Запорожье и ряд населенных пунктов области. Пять ударов из реактивных систем залпового огня оккупанты направили по Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам и Рыбному. Также 274 артиллерийских обстрела пришлись на Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Рыбное, Доброполье и Прилуки.

Напомним, ранее 10 февраля россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками, из-за чего в городе произошел частичный блэкаут. Тогда Иван Федоров заявлял, что оккупанты ударили по объекту инфраструктуры Запорожья, и без электроснабжения осталось более 11 тыс. абонентов в двух районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе российские оккупанты также наносили прицельные удары по Запорожью и области. Целями противника были именно энергетические объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!