Армия России ударила КАБами по Запорожью: разрушенные дома, двое раненых. Фото

В воскресенье, 15 февраля, тактическая авиация Воздушно-космических сил России атаковала Запорожскую область. Корректируемые авиабомбы ударили по поселку Заречное.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате вражеской атаки ранены две женщины, 52 и 69 лет.

"Россияне корректируемыми авиабомбами ударили по Заречному. В результате атаки повреждены многоквартирный и частные дома, возник пожар. Ранены 69-летняя и 52-летняя женщины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – йдетсья в сообщении.

Обстрел Запорожья – что известно

Заметим, что в ночь на воскресенье, 15 февраля, российская армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов Запорожья, Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Всего за прошедшие сутки российская авиация нанесла 28 авиаударов по Веселянке, Юльевке, Трудовому, Самойловке, Лесному, Орехову, Железнодорожному, Воскресенке, Воздвижовке, Белогорью, Верхней Терсе, Горькому и Преображенке.

Кроме того, 351 российский дрон, в основном FPV, атаковал Запорожье и ряд населенных пунктов области. Пять ударов из реактивных систем залпового огня оккупанты направили по Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам и Рыбному. Также 274 артиллерийских обстрела пришлись на Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Рыбное, Доброполье и Прилуки.

Напомним, ранее 10 февраля россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками, из-за чего в городе произошел частичный блэкаут. Тогда Иван Федоров заявлял, что оккупанты ударили по объекту инфраструктуры Запорожья, и без электроснабжения осталось более 11 тыс. абонентов в двух районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе российские оккупанты также наносили прицельные удары по Запорожью и области. Целями противника были именно энергетические объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!