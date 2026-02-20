Россия начала защищать самолеты, которые сбрасывают КАБы на Украину: как решить проблему. Интервью с Храпчинским

Страна-агрессор Россия начала применять ракеты Р-37М на истребителях Су-30 и Су-35 дальностью до 400 км, которые работают как сопровождение вражеских авиагрупп, сбрасывающих на Украину управляемые авиабомбы, КАБы. Эти ракеты представляют главную угрозу для украинской авиации, ведь не позволяют нашим истребителям подойти к вражеским самолетам достаточно близко, чтобы поразить их. Чтобы "отогнать" вражескую авиацию от Украины, нужны средства поражения по меньшей мере такой же дальности.

С начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила более 400 вражеских самолетов и свыше 300 вертолетов. В то же время в последнее время количество уничтоженной авиации противника существенно уменьшилось. Это произошло из-за того, что Россия начала лучше защищать свои аэродромы. Чтобы вернуться к предыдущим показателям, Украине нужны более сложные системы воздушного нападения, в частности баллистические ракеты.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

– Россия начала чаще использовать на истребителях Су-35 ракеты Р-37М, способные преодолевать расстояние в 320 километров, в отличие от ракет Р-77-1, которые летят всего на 100 километров. Насколько это серьезная угроза для нас? Есть ли у нас "противоядие" против таких средств врага?

– Давайте начнем с самой ракеты. Р-37М – это изделие, корни которого уходят еще в советский "проект 610". Ее первоочередным носителем был перехватчик МиГ-31, оснащенный мощной РЛС для обнаружения целей на больших дистанциях. Эта ракета проектировалась как средство противодействия стратегическим активам: самолетам ДРЛО (AWACS), топливозаправщикам и ракетоносителям.

Важно отметить, что в 2006 году программа получила второе дыхание. Ракету модернизировали с перспективой применения на истребителях Су-30 и Су-35, впоследствии успешно интегрировав ее в их комплекс вооружения.

Истребитель Су-35 оснащен РЛС "Ирбис-Е" с пассивной фазированной антенной решеткой. Которая по паспортным данным способна обнаруживать цели на расстоянии до 350–400 км. Это позволяет самолету захватить цель на большой дистанции и осуществить пуск. Ракета работает по комбинированному принципу: сначала она направляется к цели с помощью инерциальной системы с радиокоррекцией, а на финальном участке включает собственную активную головку самонаведения. Это реализует концепцию "выстрелил и забыл", позволяя носителю выйти из зоны возможного поражения еще до момента попадания.

Основной философией Р-37М является господство в воздухе за счет дальности. Ранняя версия работала на расстоянии более 300 км, тогда как современная модификация Р-37М заявляется с максимальной дальностью до 400 км. Существует также экспортный вариант с ограниченной дальностью до 200 км.

К сожалению, такие возможности позволяют врагу отогнать нашу авиацию от линии боевого соприкосновения и границ, не заходя в зону действия украинских систем ПВО. Однако технически ракета имеет свои нюансы: она оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем. Он придает ракете огромную начальную скорость до Mach 6, но после выгорания топлива ракета летит по инерции. Это существенно ограничивает ее маневренность при атаке истребителей на предельных дальностях, поскольку ракета быстро теряет энергию во время маневров уклонения цели.

Для сравнения: европейская ракета Meteor, дальность 200+ км, использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет регулировать тягу и сохранять высокую скорость на всей траектории. Это обеспечивает ей значительно большую "зону невозможности бегства" (No-Escape Zone). Американская AIM-120D работает на расстояниях до 180 км, а китайская PL-15 – до 200–300 км. На сегодня Meteor и PL-15 благодаря современным головкам самонаведения считаются одними из наиболее эффективных средств по захвату и удержанию целей в сложных условиях.

– Итак, Украина сейчас не имеет средств для того, чтобы перехватывать эти ракеты?

– Средства противодействия у нас есть. Как это работает? Р-37М – это ракета класса "воздух – воздух", предназначенная для поражения воздушных целей, в частности нашей тактической авиации, работающей на линии соприкосновения или вдоль границы. Противодействие такой угрозе – это не обязательно физическое сбивание ракеты другой ракетой, а прежде всего комплекс оборонительных мероприятий.

Для того, чтобы нейтрализовать такую угрозу, пилот должен выполнить сложные противоракетные маневры, такие как "нотч", полет перпендикулярно к лучу РЛС, чтобы разорвать захват цели радаром. Одновременно с этим используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отстрел дипольных отражателей. Наши самолеты F-16, например, оснащены современными системами предупреждения и станциями РЭБ, которые значительно повышают шансы избежать прямого попадания.

Важно понимать: хотя головка самонаведения Р-37М заявляется как помехоустойчивая, современные западные системы РЭБ способны эффективно "ослепить" ее или создать ложные цели, что существенно снижает вероятность поражения. Итак, "противоядие" заключается в сочетании высокого мастерства пилота, своевременного обнаружения пуска и технологического преимущества бортовых систем защиты.

– Вы сказали, что враг пытается наносить удары, не заходя в зону поражения. Как мы понимаем, на сегодня все вражеские аэродромы, с которых запускаются ракеты по Украине, находятся вне зоны поражения. По вашим оценкам, какие аэродромы врага на сегодняшний день являются наиболее используемыми с точки зрения атак на Украину и каким образом можно уменьшить или ликвидировать эту угрозу?

– Острая потребность в ракетах Р-37М возникла именно тогда, когда враг перешел к массовому применению управляемых авиабомб с модулями УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Чтобы безнаказанно сбрасывать эти бомбы на большом расстоянии, россиянам понадобилось прикрытие для ударных групп.

Поскольку Р-37М была успешно интегрирована на истребители Су-30СМ2 и Су-35С, именно эти самолеты теперь выполняют роль "длинной руки" защиты. Они сопровождают "рабочих лошадок" войны – фронтовые бомбардировщики Су-34 – и отгоняют нашу авиацию, не позволяя нам приблизиться на расстояние пуска собственных ракет. Это создает серьезную проблему: как только наш пилот пытается перехватить носитель КАБов, он сам попадает под прицел Р-37М с дистанции 200–300 км.

Относительно аэродромов – основные направления ударов хорошо известны. Это сеть баз в Крыму, например Бельбек, а также материковые Ейск, Таганрог и Халино (Курск). Российская тактическая авиация использует их как базовые узлы для постоянных атак.

Чтобы переломить ситуацию, нам критически необходимы средства поражения класса middle strike (средней дальности). Речь идет о дальнобойных дронах и ракетных системах, способных работать на глубину 300–400 км. Это позволило бы нам "дотянуться" до аэродромов базирования и уничтожать самолеты прямо на стоянках, как это уже успешно делалось во время точечных операций на базах Морозовск или Борисоглебск.

Главная цель – заставить врага оттянуть авиацию вглубь своей территории. Если истребители будут вынуждены перебазироваться дальше, это автоматически уменьшит их боевой радиус, увеличит время подлета и истощит ресурс двигателей. Сейчас мы видим такой эффект со стратегической авиацией, и это нужно масштабировать на тактическую.

Пока мы ждем западные ракеты Meteor, которые благодаря своим характеристикам смогут реально бросить вызов российским патрулям, враг не теряет времени и наращивает использование Р-37М. Поэтому создание условий, при которых нахождение вражеских самолетов на пограничных аэродромах станет невозможным, – это наша приоритетная задача.

– Я посмотрела статистику общих потерь вражеской авиации по состоянию на сегодня с начала широкомасштабного вторжения. Это 435 самолетов и 347 вертолетов. В то же время за текущий год никаких данных нет. С чем это связано? Почему сейчас не так активно уничтожается российская авиация?

– Враг стал намного осторожнее. Мы существенно "нарезали" российских самолетов в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда оккупанты еще не боялись залетать в наше воздушное пространство, недооценивая нашу противовоздушную оборону.

После того как Украина выстроила качественную и эшелонированную систему ПВО, враг был вынужден кардинально изменить тактику. Российские Воздушно-космические силы практически прекратили глубокие залеты в зону ответственности наших зенитно-ракетных комплексов, перейдя к стратегии дистанционных ударов.

Сейчас они используют преимущественно "стендовые" методы. Управляемые авиабомбы (УАБы): основная рабочая сила врага – бомбардировщики Су-34 – сбрасывают бомбы с модулями УМПК с дистанции 40–60 км, не заходя в зону поражения нашей ПВО средней дальности. Ракеты сверхбольшой дальности: использование ракет Р-37М на Су-35 и МиГ-31 позволяет им атаковать наши самолеты с расстояния 200–300 км, оставаясь в собственном воздушном пространстве. Ночные операции и РЭБ: враг начал активнее действовать ночью и массово применять бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления наших радаров.

Поскольку самолеты теперь редко попадают в ловушку непосредственно над линией фронта, статистика их уничтожения в небе замедлилась. Именно поэтому сейчас наш основной акцент сместился на превентивное уничтожение – удары дронами и ракетами по самолетам непосредственно на аэродромах базирования, чтобы ликвидировать угрозу еще до момента взлета.

– Итак, для того, чтобы продолжать эффективно уничтожать вражескую авиацию, нужны новые, более дальнобойные, более мощные средства поражения, которых сейчас у нас нет?

– На самом деле мы уже имеем возможность трансформировать наши дальнобойные средства класса deep strike в средства среднего радиуса – middle strike. Например, украинская компания Fire Point разработала платформу FP-1 для ударов на глубину до 1600 км. Но ее конструкция позволяет создавать модификации, например FP-2, где за счет уменьшения дальности до 200 км боевая часть увеличивается почти втрое, что позволяет гарантированно уничтожать защищенные объекты.

Однако нужно смотреть на проблему шире. Безусловно, уничтожать авиацию на земле гораздо эффективнее, но враг тоже учится: россияне начали активнее строить защитные ангары, рассредоточивать самолеты между различными аэродромами и существенно усиливать прикрытие ПВО и РЭБ вокруг своих авиабаз.

Поэтому нам необходимы более сложные и скоростные системы, в частности баллистические решения, против которых труднее работать вражеским средствам защиты. Отдельным критически важным пунктом является оснащение нашей авиации ракетами класса "воздух – воздух" большой дальности, такими как европейская Meteor. Эта ракета с дальностью более 200 км и уникальным прямоточным двигателем способна реально бросить вызов российским патрулям с Р-37М. Именно эти способности представили украинской делегации и премьер-министру Шмыгалю в Швеции как часть будущего пакета помощи, включающего самолеты JAS 39 Gripen.