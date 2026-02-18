Дальность достигает 320 км: российские Су-35 все чаще вооружаются новыми ракетами – Business Insider

Российские оккупанты начали все чаще вооружать истребители Су-35 ракетами класса "воздух-воздух" большей дальности. Это существенно повышает угрозу для воздушных операций НАТО.

Речь идет о ракетах Р-37М, способных поражать цели на расстоянии до 320 км. Об этом сообщает Business Insider.

РФ модернизирует ракетное вооружение

Исследователь из британского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил, что регулярное вооружение самолетов Су-35 и Су-30СМ2 ракетами Р-37М в значительной степени способствовало увеличению угрозы, которую они теоретически могут представлять для воздушных операций НАТО.

Ракета Р-37М, которую НАТО называет RS-AA-13, гораздо более боеспособна на большой дальности, чем ракеты R-77-1, на которые Су-35 ранее полагался.

Старые ракеты Р-77-1 имеют дальность около 100 км, а ракеты Р-37М, как предполагается, имеют дальность около 320 км. Реальное поражение цели на расстоянии зависит от множества факторов, но досягаемость по-прежнему имеет значение.

Бронк рассказал, что ракеты Р-37М большей дальности были в значительной степени специализированным оружием для ограниченного выбора российских самолетов. Но эксперты видят абсолютно рутинное применение этого оружия на российских Су-35С.

