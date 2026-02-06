На Херсонщине российский дрон атаковал эвакуационное авто: есть погибший и раненые

В Бериславе, что на Херсонщине, российские захватчики атаковали дронами эвакуационный автомобиль с волонтерами и местными жителями. В результате удара транспортное средство сгорело, один человек погиб, еще несколько были ранены.

Волонтеры два дня не могли выехать из города и только 6 февраля группа эвакуировалась. Об этом рассказали глава Херсонской ОВА и Бериславской МВА Александр Прокудин и Александр Алчиев.

Что случилось в Бериславе

Волонтерская группа во главе с хорошо известным в Херсоне волонтером Андреем "Боксером" Петуховым 4 февраля пыталась эвакуировать из Берислава шесть местных жителей. Но российские захватчики, которые на Херсонщине с воздуха охотятся на гражданских, ударили дроном по эвакуационному авто.

Группа два дня не могла выехать из Берислава из-за постоянных обстрелов и угрозы повторных атак дронами. Только сегодня людей удалось эвакуировать.

Из-за первого удара по группе три человека получили ранения (сейчас они находятся под наблюдением врачей), а мужчина 1982 года рождения погиб на месте.

Эвакуация на Херсонщине

По словам начальника Бериславской МВА Александра Алчиева, прикрытие, поддержку и эвакуацию группы обеспечили военные 153-й отдельной механизированной бригады.

"Эвакуационный автомобиль был целенаправленно атакован дронами противника и обстрелян артиллерией. В результате атаки есть погибшие и раненые – это невыразимая боль для всей общины. Но к счастью,ребята-волонтеры остались живы. В течение двух дней они находились в городе, а мы искали возможные пути их безопасного возвращения", – рассказал он.

Это был ад

Таким образом, из города эвакуировали обоих волонтеров, одну женщину с тяжелыми ранениями, одного маломобильного мужчину и двух пожилых людей.

"Это был ад. Много слухов было, что нас убили, но это не так – мы живы. Двое с половиной суток мы пытались уехать, и наконец нам это удалось", – сказал волонтер Андрей Петухов.

