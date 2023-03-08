Войскам РФ не хватает механизированных сил: в ISW дали прогноз по боям за Бахмут и указали на проблемы захватчиков

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских военнослужащих вокруг Бахмута Донецкой области. Гипотетический захват страной-агрессором этого населенного пункта откроет захватчикам дорогу в Краматорск, Славянск и другие важные населенные пункты в Донецкой области.

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В то же время аналитики указывают, что российским силам не хватает возможностей использовать тактический захват Бахмута для получения оперативных результатов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что в случае захвата путинскими оккупантами Бахмута, им придется выбирать между двумя направлениями наступления. Российские силы могут попытаться продвинуться на запад по трассе Т0504 в сторону Константиновки (примерно в 20 км от Бахмута) или могут продвинуться на северо-запад по трассе Е40 в направлении района Славянск-Краматорск на северо-западе Донецкой области.

В ISW отмечают, что эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Командование армии РФ неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всей войны. В свою очередь Вооруженные силы Украины существенно укрепили обе эти дороги.

Кроме того, военные аналитики отмечают, что российским оккупантам не хватает механизированных сил, необходимых для наступления, а тактические "штурмовые отряды", которые бросают в бой под Бахмут, вероятно, неспособны вести маневренную войну. Недавние российские наступления в городских районах Бахмута демонстрируют, что российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак под командованием пехоты.

Из-за нехватки механизированных сил, российские войска все чаще полагаются на "штурмовые отряды" размером с батальон, оптимизированные для лобовых атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны. Эти отряды отличаются тем, что вооружены артиллерией, используют упрощенную тактику, но танкам отводят роль огневой поддержки в тылу.

Следовательно, применение в бою "штурмовых отрядов" с использованием упрощенной тактики в сочетании с растущими потерями среди наиболее эффективных российских войск значительно ограничит способность оккупантов должным образом использовать любые пути наступления, открытые после гипотетического захвата Бахмута.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что попытки захватить город Бахмут Донецкой области имеют для российской оккупационной армии скорее символическое чем оперативное значение. Более того, вероятная оккупация населенного пункта не будет свидетельствовать о том, что Россия вернула себе инициативу в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что практически каждый день российские оккупанты попадают в плен к украинским защитникам под Бахмутом. Однако сдается не так много наемников ЧВК "Вагнер", поскольку за их спиной действуют заградительные отряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу размечтался о взятии Бахмута, который российские оккупанты называют Артемовском. Он также захотел, чтобы путинская армия продвигалась вглубь Украины.

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